Самый необычный «японец»: На продажу выставлен «кастомный» Nissan Silvia в кузове пикап

Переработанный японский спорткар спустя три года вновь оказался на американской «вторичке».

Nissan Silvia известен тем, что является одним из самых узнаваемых автомобилей в Америке, а его версия в кузове S14 негласно считается излюбленным объектом для разного рода нестандартного тюнинга. И выставленный на продажу «кастомный» спорткар, переделанный под пикап – явное тому доказательство.

В 2016 году данный автомобиль уже кто-то купил, но спустя три года, видимо, Nissan Silvia в кузове пикап разочаровала владельца, и потому он решил от неё избавиться. Самый необычный «японец» отличается от стандартного спорткара существенно видоизмененной крышей – более половины её пришлось аккуратно срезать.

Помимо этого, сзади машине поставили полноценное стекло и соответствующее кузову багажное отделение. Это сделало Nissan Silvia достаточно практичным, хоть и компактным пикапом. Дополнили картину «внедорожного спорткара» измененные настройки подвески, а также усиленные offroad-покрышки очень больших размеров.