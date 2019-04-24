«Машина захлёбывается»: На сильно «троящий» УАЗ «Патриот» пожаловался владелец

По словам автолюбителя, на малых оборотах его внедорожник не может ехать нормально и будто бы «умирает».

В сообществе «уазоводов» во «ВКонтакте» владелец УАЗ «Патриот» пожаловался, что не знает, куда ему смотреть и что думать, поскольку машина очень сильно «троит», и начинает сбоить ещё круче, когда жмёшь на сигнал газа. Началось всё с того, что у «Патрика» водителя обломилась одна из трубок, идущая к форсункам, но её он быстро заменил, после чего и начались наблюдаться столь неприятные проблемы.

«Машина захлёбывается. Даже когда трубу перепаял – беда не пропала», – обескуражено твердит автомобилист. Комментаторы в сети предложили водителю проблемного УАЗ «Патриот» сразу несколько вариантов для решения данного недостатка.

Для начала, владельцу внедорожника необходимо было бы проверить форсунки. Если они подтекают, то всему виной – неисправный бензонасос, нужно менять.

Но есть и более благоприятный вариант – большинство водителей предполагают, что цепь ГРМ могла перепрыгнуть на зуб, из-за чего мотор УАЗ «Патриот» и начал так сильно «троить» и вести себя неадекватно: «У меня тоже троил и захлебывался он, а потом вообще перестал заводиться. Оказалось, что цепь перескочила».