Настоящий семейный автомобиль: Hyundai Creta нового поколения без камуфляжа проходит дорожные тесты

Сегодня, 11:37 \\ Авто/Мото

Корейская компания Hyundai продолжает дорожные испытания кроссовера Hyundai Creta нового поколения. Тестовый прототип новинки заметили на дорогах общего пользования, а сам автомобиль сбросил камуфляж.

На шпионских фотоснимках, опубликованных на страницах корейских СМИ, можно увидеть, что новая «Крета» станет более просторным и практичным автомобилем, а появление трехрядной версии кроссовера позволит позиционировать его, как настоящий семейный автомобиль. Также стоит отметить, что новый Hyundai Creta увеличился в размерах – длина машины достигла 4 300 мм, а ширина и высота возросла на 10 миллиметров.

Кроме того, радикально изменился и салон южнокорейского кроссовера – центральную часть передней панели занял внушительный тачскрин мультимедийного центра, а воздуховоды разместились над дисплеем. Также рядом с рукоятью КПП появился переключатель режимов трансмиссии.

Подкапотное пространство «Креты», ориентированной на КНР и Южную Корею, займут 1-литровый турбодвигатель и атмосферный мотор объемом 1,6 литра. В Индии новый Hyundai Creta может получить еще дизельный мотор. На рынке новинка появится в третьем квартале текущего года, а цена новой «Креты» составит примерно 105 000 юаней или 1 000 000 рублей.

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Автор - Михаил Соболев
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