Качественнее «японцев»: Hyundai Santa Fe с пробегом впечатлил обзорщика

К технической составляющей кроссовера даже на момент его выхода не было претензий, а вот дизайн оказался спорным, но корейцы исправили это во второй генерации.

Автоэксперт с канала K.D считает, что Hyundai Santa Fe пошла на пользу смена внешности в стилистике европейских моделей. Для тест-драйва он взял дизельную версию с 2,2-литровым 200-сильным двигателем.

По мнению обзорщика, «второй» Santa Fe – это одно из предложений в SUV-сегменте среди машин с пробегом. Прежде всего данный автомобиль понравился обзорщику своей добротностью. Так, в плане материалов отделки салона корейский кроссовер качественнее «японцев». К примеру, лучше выполнены «деревянные» вставки. Однако это достижение компании меркнет по сравнению с максимальным результатом в краш-тестах Euro NCAP.

Список оснащения Hyundai Santa Fe второго поколения тоже впечатляет. Ещё в 2011 году эта модель могла похвастаться опцией, отсутствующей у Toyota Camry прошлого года. Речь идёт о складывании зеркал. Также стоит упомянуть охлаждение в нижнем боксе двухэтажного водительского подлокотника, что выдаёт ориентированность модель на американских покупателей.

Блогер отметил, что «корейцу» не достаёт шумоизоляции, а подвеска жестковата. Вместе с тем обзорщику понравилось, что при движении по прямой автомобиль не нужно постоянно подруливать.