«Кроссовер, за который не стыдно»: Subaru XV со «вторички» оценили в сети

Японский кроссовер обойдется недешево в обслуживании, но он достаточно перспективен на рынке подержанных машин.

Все автолюбители хотели бы обладать привлекательным кроссовером со «вторички», но при этом чтобы машина характеризовалась надежностью и за «которую не было стыдно». Эксперты с канала «Авто БУ» на YouTube именно к таким автомобилям относят японский Subaru XV, оценив его по достоинству.

По сути, кроссовер Subaru XV является приподнятым хэтчбеком Subaru Impreza, а также автомобиль отличается высокой стоимостью. Взамен обладатель Subaru XV получает прекрасный и надежный автомобиль, который доставляет удовольствие от вождения. «Кроссовер, за который не стыдно», - такую оценку японскому паркетнику дали блогеры. Subaru XV обзавелся защитным пластиковым обвесом, а клиренс кроссовера достиг 220 мм.

Под капотом российской версии «Субару» занимают 4-цилиндровые оппозитные двигатели объемами 1,6 и 2 литра, обладающие цепными приводами ГРМ. Оба двигателя славятся своей надежностью, но больше всего претензий у автолюбителей вызвал 2-литровый агрегат – после 100 000 км у этой установки наблюдается масложор, а также слышится «стрекотание» при холодном запуске мотора. Агрегаты приводятся в действие 5-позиционной МКПП и вариатором, которые тоже рассчитаны на долговечность. Стоит сказать, что вариатор Subaru превосходит в плане надежности своих конкурентов.

Подвеска на японском кроссовере тоже может доставить неприятные «сюрпризы» - при агрессивной манере езды возникает риск потерять ступичные подшипники или амортизаторы. Но все же, серьезные неполадки для Subaru XV – редкость. Еще одной «болезнью» Subaru XV является некачественное лакокрасочное покрытие, которое подвержено коррозии. Помимо того, на японском кроссовере прочностью не отличается и лобовое стекло, на котором возникаю потертости, а «встречи» с камешками могут обернуться появлением трещин и привести к его замене.