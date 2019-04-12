Электризуется и царапается: На минусы Hyundai Creta посетовала автоледи

Девушка недавно приобрела южнокорейский кроссовер, и практически сразу обнаружила в машине неприятности, о которых дилеры не предупреждают клиентов.

Автоледи посетовала на минусы Hyundai Creta на одном из тематических форумов. По словам девушки, пластик внутри автомобиля сильно электризуется и царапается. При чем, царапины остаются даже при незначительном механическом воздействии. Да и от электризации приятного мало – из-за нее пластик притягивает пыль и автомобиль током бьется.

Девушка поинтересовалась у «кретаводов», только у нее ли такие проблемы с Hyundai Creta, или же все столкнулись с ними. Кроме того, автоледи спросила у «коллег», можно ли как-то избавиться от электризации пластика и защитить его какой-нибудь пленкой.

«Кретаводы» ответили, что пластик на всех Hyundai Creta – одинаковый. Порекомендовали зачехлять элементы, для которых это возможно. Также автомобилисты посоветовали полировать пластик, чтобы он не электризовался, а еще, не носить синтетическую одежду. Кроме того, «кретаводы» посоветовали проверенные средства-антистатики, которыми следует обрабатывать пластик.

Стоит сказать, что не только автоледи пожаловалась на пластик Hyundai Creta. Другие «кретаводы» тоже сетуют на него, особенно те, которые предпочитают активный отдых, для которого в багажнике нужно возить много вещей. Именно багажник царапается заметнее всего, однако один из автомобилистов призвал остальных сильно не ругаться на «корейца», ведь он – «бюджетник», а потому, не стоит ждать от него прочного пластика.