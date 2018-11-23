На что способны 2400 «лошадей»: В сети опубликовали видео с дрифтом гоночного грузовика

Грузовик подготовили специально для участия в гоночном заезде на гору «Пайкс-Пик» высотой в 4,3 тысячи метров. На пути ему встретятся 516 поворотов впечатляющего горного серпантина.

Видео с дрифтом появилось на канале Hoonigan Daily Transmission. Авто-мото соревнования Pikes Peak проводят ежегодно, и это одна из старейших гонок в мире – впервые ее провели еще в 1916 году. Специально для этого заезда гоночный грузовик оснастили 2400-сильным силовым агрегатом с 3-мя турбинами и системой впрыска метанолово-водной смеси. Крутящий момент этого транспортного средства на пике способен достигнуть 5000 Нм.

Также гоночный грузовик может похвастаться соответствующей гоночной подвеской. Разработчики добавили в него современную систему охлаждения всех узлов и огромных размеров антикрыло, которое способно обеспечить грузовику 816 килограммов прижимной силы.