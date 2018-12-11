«Повторяет судьбу LADA Vesta Cross»: Секрет бешеной популярности Datsun Cross раскрыли эксперты

Сегодня, 14:38 \\ Авто/Мото

Японский внедорожный минивэн Datsun Cross появился на рынке весной 2018 года и сразу же завоевал бешеную популярность среди автолюбителей. За весь прошлый год в Индонезии продали больше 80 000 единиц кросс-вэна, причем больше половины из них оснащалось вариатором CVT.

В первом квартале нынешнего года спрос на Datsun Cross возрос еще больше. Эксперты поделились секретом ажиотажного спроса на японский кросс-вэн, который заключается в правильно выбранной стратегии и невысокой стоимости. В последнее время в странах Юго-Восточной Азии наблюдается рост популярности на трехрядные кроссоверы, среди которых очень тяжело найти конкурента Datsun Cross.

Японский бренд Datsun вывел на рынок бюджетный автомобиль, обладающий вседорожным обвесом, чем и нанес удар по своим конкурентам. Datsun Cross обзавелся пластиковой защитой кузова, расширителями колесных арок и рейлингами, расположенными на крыше. Также минивэн обладает внушительным клиренсом и большими колесными дисками.

 

Из всего вышесказанного можно сказать, что Datsun Cross повторяет судьбу российского кросс-седана LADA Vesta Cross – «АвтоВАЗ» тоже выбрал правильную стратегию и предложил привлекательный и проходимый автомобиль за небольшие деньги.

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Автор - Михаил Соболев
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