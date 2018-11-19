Мощнейший гиперкар Bugatti La Voiture Noire получил нового хозяина

Криштиану Роналду, играющий за туринский «Ювентус» и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире. Футболист приобрел новый французский гиперкар Bugatti La Voiture Noire, выпущенный в одном экземпляре и представленный в рамках Женевского автосалона.

Интересно, что португалец заплатил за машину 11 000 000 евро, в то время как Стефан Винкельман отметил, что форварду продали автомобиль за 16 500 000 евро. Вполне вероятно, что Роналду сделали скидку. Как бы то ни было, но за руль нового Bugatti Роналду сможет сесть только через два года.

Под капотом Bugatti La Voiture Noire разместился 16-цилиндровый 8-литровый двигатель с четырьмя турбинами с производительностью 1 500 лошадиных сил. С помощью этого мотора суперкар развивает скорость в 420 км/ч. Также стоит отметить, что новый гиперкар является современным воплощением купе Type 57 SC Atlantic. Новинку построили на платформе Bugatti Chiron Sport, а сам суперкар получил карбоновый кузов ручной сборки.