В СССР после войны разработали автомобиль НАМИ-1101 «Василек»

После Второй мировой войны в СССР институтом НАМИ разрабатывали прототип автомобиля, которому присвоили название НАМИ-1101 «Василек». Автомобиль получил передовые технологии, но в серию машина не пошла.

НАМИ «Василек» проектировала группа конструкторов, возглавляемая Б. Фиттерманом. Основой для данного автомобиля должна послужить архитектуры Renault 16 и Autobianchi Primula. Российский автомобиль обзавелся достаточно продвинутыми технологическими решениями, среди которых стоит выделить дисковые тормоза, передний привод предпусковой подогреватель двигателя в зимний период.

Серийное производство НАМИ-1101 «Василек» не наладили из-за нескольких причин. В числе их стоит отметить, что инженеры собрались выпустить бензин с большим октановым числом, запуск новой сборочной линии и разработка съемных деталей кузова, обеспечивающих быстроту ремонта.