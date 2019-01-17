В СССР после войны разработали автомобиль НАМИ-1101 «Василек»

Сегодня, 14:12 \\ Авто/Мото

После Второй мировой войны в СССР институтом НАМИ разрабатывали прототип автомобиля, которому присвоили название НАМИ-1101 «Василек». Автомобиль получил передовые технологии, но в серию машина не пошла.

НАМИ «Василек» проектировала группа конструкторов, возглавляемая Б. Фиттерманом. Основой для данного автомобиля должна послужить архитектуры Renault 16 и Autobianchi Primula. Российский автомобиль обзавелся достаточно продвинутыми технологическими решениями, среди которых стоит выделить дисковые тормоза, передний привод предпусковой подогреватель двигателя в зимний период.

Серийное производство НАМИ-1101 «Василек» не наладили из-за нескольких причин. В числе их стоит отметить, что инженеры собрались выпустить бензин с большим октановым числом, запуск новой сборочной линии и разработка съемных деталей кузова, обеспечивающих быстроту ремонта.

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Автор - Михаил Соболев
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