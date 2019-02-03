«Народный» гиперкар: Средства на производство LADA Raven могут собрать посредством краудфандинга

По крайней мере, об этом заявил представитель фонда Alpha Robotics Venture, сильнее всего заинтересованный в «возрождении» отмененной модели.

Напомним, в 2014 году молодым дизайнером Дмитрием Лазаровым было представлено своё видение гиперкара от «АвтоВАЗ» – проект получил название LADA Raven и мог похвастать впечатляющим экстерьером и инновационными формами. Однако проект пришлось забросить ввиду высокой стоимости его реализации, потому новость о том, что глава венчурного фонда Владимир Белый хочет его возобновить – стала большим сюрпризом для всех.

Топ-менеджер уже заявил, что речь идёт о постройке беспилотного гиперкара, при этом его затраты на производство будут куда ниже благодаря серьезному опыту производителя в робототехнике. Также стало известно, что гиперкар имеет все шансы стать по-настоящему «народным», поскольку деньги на его производство планируют собирать посредством краудфандинга.

Стоит добавить также, что концептуальная модель, представленная Дмитрием Лазаровым, нашла свою реализацию в Австралии – там автомобиль вышел в ограниченный тираж и сменил имя – стать владельцем одного из 99 гиперкаров Milano Red можно было за 1 800 000 евро.