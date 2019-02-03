«Народный» гиперкар: Средства на производство LADA Raven могут собрать посредством краудфандинга

Сегодня, 12:57 \\ Авто/Мото

По крайней мере, об этом заявил представитель фонда Alpha Robotics Venture, сильнее всего заинтересованный в «возрождении» отмененной модели.

Напомним, в 2014 году молодым дизайнером Дмитрием Лазаровым было представлено своё видение гиперкара от «АвтоВАЗ» – проект получил название LADA Raven и мог похвастать впечатляющим экстерьером и инновационными формами. Однако проект пришлось забросить ввиду высокой стоимости его реализации, потому новость о том, что глава венчурного фонда Владимир Белый хочет его возобновить – стала большим сюрпризом для всех.

Топ-менеджер уже заявил, что речь идёт о постройке беспилотного гиперкара, при этом его затраты на производство будут куда ниже благодаря серьезному опыту производителя в робототехнике. Также стало известно, что гиперкар имеет все шансы стать по-настоящему «народным», поскольку деньги на его производство планируют собирать посредством краудфандинга.

Стоит добавить также, что концептуальная модель, представленная Дмитрием Лазаровым, нашла свою реализацию в Австралии – там автомобиль вышел в ограниченный тираж и сменил имя – стать владельцем одного из 99 гиперкаров Milano Red можно было за 1 800 000 евро.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто

Бывает, что уже в первый год владения автомобиль доставляет массу проблем. 

Полицейский «Патрик»: Представлен обновлённый УАЗ «Патриот» для сотрудников ДПС

По заявлению производителей, автомобиль успешно прошёл все тесты, потому в ближайшее...

О судьбе советских автомобилей В КНР, КНДР и Кубе рассказали эксперты

Около 30 лет СССР осуществлял экспортные поставки разных автомобилей в другие страны....

«АвтоВАЗ» прогрессирует: LADA 4x4 скоро получит независимую подвеску

В устаревший автомобиль «вдохнут глоток жизни».

«Хоть бы шатун в салон не влетел»: ВАЗ-2107 с турбиной напугал пользователей сети

Блогер показал доработанную семерку, а также ее тест-драйв, однако публика неоднозначно...

Opel снова в России: Компания возобновляет локализованное производство фургонов и минивэнов

Минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro снова будут выпускать на территории РФ – об...

«Завуалированных платежей хватает»: Тонкости покупки KIA Rio по госпрограмме раскрыли в сети

По словам автолюбителей, официальные дилеры, вне зависимости от выбранных условий...

«Не заколхозил тачку»: Турбированная «Копейка» восхитила сеть

Автолюбитель показал свой ВАЗ-2101 с мощной силовой установкой и аккуратным обликом, а...

«От этого никто не застрахован»: О «болячках» дизельного Toyota RAV4 подробно рассказал эксперт

Японский кроссовер с дизелем , несмотря на качество и надежность, может доставить...

Daimler негодует: Ким Чен Ын приехал на встречу с Путиным на лимузине Mercedes-Benz Pullman

Немцы озадачены тем, что северокорейский лидер ездит на машине, которую, как они...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ