«Если и брать, то только полный привод»: О выборе «правильного» Renault Duster рассказали в сети

По словам автолюбителей, французский кроссовер однозначно стоит внимания, однако к покупке нужно подходить крайне тщательно.

В сообществе Renault Duster соцсети «ВКонтакте», один из водителей задал вопрос о том, можно ли покупать эту машину, и если да – на что лучше обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором: «Какой привод лучше, какой двигатель?». Комментаторы в сети убедили автомобилиста в том, что купить машину стоит, и уточнили, что выбор «правильного» кроссовера – дело не из лёгких.

В первую очередь, водителю посоветовали определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться Renault Duster. В случае, если преимущественно на бездорожье, то лучше всего тогда обратить своё внимание на «Дастер» с 2,0-литровым мотором и полным приводом, поскольку он идеально подойдёт как для городской езды, так и для тяжелых деревенских дорог.

Комментаторы уточняют, что не видят причин, по которым лучше взять передний привод вместо полного. Помимо этого, можно обратить своё внимание на Renault Duster с дизельным мотором, но здесь уже всё зависит от самого водителя. С дизелем «Дастер» не так проходим, зато может похвастать лучшей динамикой и скромным расходом топлива: «Экономнее и потяговитее».

Подводя итог своим рекомендациям, автолюбители пришли к выводу, что вышеупомянутый Renault Duster с 2,0-литровым мотором – наилучший вариант вне зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться машина: «Если и брать, то только полный привод».