Обновлённый Hyundai Tucson 2019 «провалился» на рынке из-за собрата Hyundai ix35

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Выпущенный минувшей осенью на китайский рынок Hyundai Tucson с новым дизайном показал очень низкие продажи, а причиной этому стал конкурент внутри бренда – Hyundai ix35.

 

Эксперты издания Xcar выдвинули предположение, что кроссовер ix35 обогнал «Туссан» благодаря схожему оснащению и при этом более низкой стоимости. Например, моторную гамму Hyundai ix35 представляют 2 двигателя: «атмосферник» объемом в 2 литра, способный выжимать 163 лошадиные силы, сочетающийся с 6-ступенчатым «автоматом» либо механической КПП, а также турбодвижок 1.4 с мощностью в 140 л.с., управляемый 7-ступенчатым преселективным «роботом». Приобрести ix35 можно в полноприводном и переднеприводном варианте.

При этом у рестайлингового Hyundai Tucson под капотом скрывается лишь 1,6-литровый турбодвигатель мощностью в 177 лошадиных сил, в связке с 7-диапазонной АМТ. Однако полноприводную версию можно взять лишь с максимальной комплектацией, в базовом варианте предлагается только передний привод.

 

При этом «Туссан» на китайском рынке стоит 139 900 юаней, а ix35 – 119 900, и разница в ценниках в переводе на российскую валюту составляет почти 200 тысяч рублей.

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