В Женеве дебютирует компактный электрокар Honda E Prototype

Японские машиностроители готовят к Женевскому мотор-шоу электрический компакт-хэтч Honda E Prototype с видеокамерами вместо боковых зеркал.

В Женеве будет представлена концептуальная версия электрокара Honda E Prototype, а его серийная версия дебютирует несколько позже. Ожидается, что до конца нынешнего года рыночный вариант автомобиля уже отправится в производство.

Напомним, Honda реализовывает глобальный план Electric Vision, предусматривающий существенное наращивание продаж экологически чистых моделей японской марки в Европе к 2025 году.

Внешность Honda E Prototype переплетает в себе ретро и футуризм. То же самое можно наблюдать и в салоне машины. Интерьер выглядит достаточно «олдскульно», однако вместо приборной панели хэтчбек получил три больших дисплея.

На полном заряде аккумуляторов электрокар Honda E Prototype может проехать 200 км. Движет машиной электромотор, вращающий заднюю ось. О его мощности пока ничего не говорится.