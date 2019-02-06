Росстандарт оповестил об отзыве 802 автомобилей от Jeep, Fiat и Chrysler

Росстандарт вывесил на сайте объявление об отзыве 802 единиц транспортных средств марок Chrysler, Jeep и Fiat. Решение принято компанией FCA Rus, которая является представителем производителя данных авто на территории России.

Согласно представленному на сайте списку, отзыву подлежат 58 экземпляров Crysler Pacifica (реализованных с июля 2017-го по сей день), 743 экземпляра Jeep Wrangler (с апреля 2010-го) и 1 экземпляр Fiat Ducato (в январе 2019-го).

Оказалось, что в «Крайслерах» не составляет особого труда вытянуть заглушку механизма аварийной разблокировки – если кто-то это случайно сделает, автомобиль внезапно начнет движение. Неполадку необходимо исправить для безопасности водителя, пассажиров и окружающих.

В «Джипах» может быть неисправен газогенератор одной из подушек безопасности переднего пассажира, который, если будет повод для срабатывания подушки, при избыточном давлении разрушится.

А в «Фиате», возможно, были неправильно установлены трубопроводы, предназначенные для подачи и возврата топлива. Напоминаем, что ремонт в случае необходимости производится бесплатно.

Владельцы подлежащих отзыву автомобилей будут оповещены представителями брендов, однако могут не дожидаться сообщения и проверить свою причастность к отзыву по VIN-коду – список есть на сайте Росстандарта.