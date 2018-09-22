Для новой генерации Toyota Supra представили тюнинг-проект

Японское спортивное купе Toyota Supra получило новую генерацию, однако многие тюнеры решили, что авто можно усовершенствовать. Калифорнийское тюнинг-ателье CX Racing представило свой «пакет» доработок.

Прототип новой генерации купе показали в Детройте еще в прошлом месяце, когда многие специалисты остались недовольным силовой установкой: турбомотор BMW с отдачей в 355 «лошадей». CX Racing решили, что японское авто должно быть оснащено японским мотором 2JZ.

На официальной странице в соцсети Facebook тюнеры опубликовали новую Toyota Supra с «пакетом» доработок. Пока была представлена информация о новом двигателе, однако позднее покажут полный комплект доработок.

Под фото с информацией о Toyota Supra CX Racing ыло оставлено много комментариев, согласно которым автолюбители одобряют установку японского мотора. Напомним, что новая генерация спортивного купе способна за 4,1 секунды разогнаться до 100 км/ч благодаря мотору в 355 «лошадей».