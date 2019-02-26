Компания Toyota выпустит две спецверсии для седана Corolla

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Речь идёт о двух новых модификациях Toyota Corolla, которые будут представлены на автосалоне в Женеве.

Таким образом, Toyota Corolla сможет похвастать внедорожной и спортивной версиями, которые помимо экстерьера будут существенно отличаться оснащением в салоне. Внедорожная модель получит название Toyota Corolla TREK, а собирать её будет спортивное подразделение японского автогиганта – компания Gazoo Racing. Автомобилю на 20 миллиметров увеличат клиренс, оснастят стильной LED-оптикой и множеством оригинальный дизайнерских решений, касающихся отделки интерьера и некоторых декоративных элементов.

Corolla GR SPORT же получит новый 2,0-литровый гибридный агрегат, аэродинамический обвес, диффузоры и спортивные кресла. Помимо этого, кузов «спорткара» окрасят в оригинальный цвет Dynamic Grey. Выход кроссовой модификации Toyota Corolla TREK состоится уже в конце лета этого года, а вот спортивную Corolla GR SPORT подождать придется как минимум до января 2020 года.

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