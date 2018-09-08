Купеобразным кроссовером Mazda CX-4 можно будет управлять со смартфона

Рестайлинговое кросс-купе получило от создателей инновационную разработку, которая позволит контролировать некоторые функции автомобиля через приложение на смартфоне.

Информационно-развлекательная система, установленная на Mazda CX-4, не только позволит своевременно узнавать месторасположение автомобиля, но и будет заводить двигатель, настраивать «климат» в салоне или открывать багажное отделение. На данный момент неизвестно, появится ли новая функция у европейских моделей купеобразного кроссовера, или же первое время её будут тестировать в Азии.

Стоит добавить, что презентация Mazda CX-4 произошла 3 года назад, в качестве «тележки» создатели позаимствовали платформу от японского бестселлера CX-5. Китайская версия кросс-купе доступна на выбор с 2,0- и 2,5-литровыми «атмосферниками» на 158 и 192 «лошадки» соответственно, а в качестве трансмиссии можно выбрать 6-ступенчатую автоматическую, либо 6-скоростную механическую коробку передач. Для менее мощной комплектации паркетника предусмотрен исключительно передний привод, в то время как «люксовая» версия Mazda CX-4 предполагает безальтернативный полный привод.