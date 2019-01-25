Необычный эксперимент: Голландец оснастил свой Opel Corsa квадратными колесами

Сегодня, 15:26 \\ Авто/Мото

Энтузиаст из Нидерландов решил поставить необычный эксперимент и преодолеть бездорожье на автомобиле с квадратными колесами. Такими элементами голландец снабдил свой Opel Corsa.

Голландский умелец Мастер Мило снял с немецкого авто традиционные колеса и с помощью металлических коробов и сварочного аппараты изготовил квадратные колеса, которыми укомплектовал свой хэтчбек Opel Corsa. Интересно, что на таком необычном автомобиле можно преодолеть бездорожье только при скоростном режиме в 10-20 км/ч, а ощущения такие, словно автомобиль перемещается по брусчатке или железнодорожным шпалам.

Эксперты отметили, что в настоящее время, когда внимание автопроизводителей зациклено на комфорте езды, квадратные колеса не будут иметь актуальности. Ранее Мило устанавливал на свой Opel Corsa два руля и провел испытания хэтчбека вместе со своим другом.

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Автор - Дмитрий Павличко
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