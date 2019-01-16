«Король дороги»: Плюсы и минусы Mitsubishi Pajero озвучил специалист

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Эксперт рассказал о четвертом поколении популярного внедорожника, так как у данной модели есть некоторые нюансы, которые стоит знать.

Отечественный специалист озвучил плюсы и минусы Mitsubishi Pajero 4 на YouTube-канале «Техцентр Автопилот». По словам блогера, японский внедорожник надежен и качественен, может похвастаться просторностью, однако не так уж комфортен, как может показаться, потому что кресла машины не имеют боковой поддержки и слишком жестки. Еще одним большим минусом «вездехода» является плохая шумоизоляция. Так или иначе, из-за высокой посадки сидения, водитель за рулем Pajero 4 ощущает себя «королем дороги».

Самые серьезные «болячки» у Mitsubishi Pajero 4 наблюдаются под его капотом. Так, у бензинового мотора 3.8 тягой 250 л.с. могут со временем открепляться заслонки впускного коллектора, которые попадают непосредственно в камеру сгорания, и «убивают» мотор. Кроме того, двигатель является «масложором», а потому нужно регулярно следить за уровнем масла.

Самым надежным для Mitsubishi Pajero 4 считается бензиновый агрегат 3.2 отдачей 170 л.с. Однако стоит учитывать, что данный агрегат не может похвастаться хорошей динамикой, и вряд ли понравится любителям офф-роуда. Кроме того, этот мотор требует только бензин АИ-92.

Дизельный мотор 3.2 мощностью 165 л.с. (200 л.с. после рестайлинга) тоже надежен, но требует своевременной чистки клапана ЕГР. Если его не чистить, он засорится и «заставит» мотор перейти в аварийный режим, в котором он откажется работать.

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