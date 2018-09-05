На тестах замечен универсал Skoda Octavia четвертого поколения

Сегодня, 13:04 \\ Авто/Мото

Обозреватели специализированных изданий заметили на дорожных тестах рестайлинговый Skoda Octavia 2020 модельного года в кузове универсал. Интересно, что испытания чешский автопроизводитель проводит на дорогах Финляндии.

На представленных фотоснимках стоит отметить, что новый универсал Skoda Octavia обзавелся серийным кузовом и светодиодными фарами головного света. Стоит отметить, что автомобиль скрывался под полным камуфляжем, из-за чего не удалось более детально рассмотреть элементы автомобиля. Но все же задние осветители разительно отличаются от тех, которые были замечены на другом тестовом экземпляре.

По всей видимости, под капот универсал Skoda Octavia четвертой генерации получит бензиновые моторы объемами 1,0, 1,5 и 2,0 литра. Кроме того предусматривается и 1,5-литровый дизель. Новый Skoda Octavia выйдет на европейский рынок в трех видах кузова – хэтчбек, лифтбек и универсал.

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Автор - Дмитрий Павличко
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