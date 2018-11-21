«Чудо японской техники»: О новом Subaru XV восторженно рассказал обзорщик

Технологическое оснащение нового японского кроссовера позволит ему быть успешным на рынке, отметил эксперт.

Блогер Ross Rossavich решил поближе познакомиться с японским полноприводным кроссовером Subaru XV. Все об этом автомобиле эксперт рассказал на страницах своего блога.

Новый Subaru XV получил адаптивные головные фары, дорожный просвет в 220 мм, рейлинги, камеру заднего вида, парктроники и антенну, выполненную в виде акульего плавника. Под капотом «японца» разместился 2-литровый 4-цилиндровый оппозитный мотор, обладающий горизонтальным размещением. Это позволяет новому Subaru XV отлично справляться с дорогой.

Салон новейшего Subaru XV обшит кожей, а мягкие и удобные сиденья обладают множеством электрорегулировок. В списке опций нового кроссовера эксперт выделил круиз-контроль, климат-контроль, подогрев руля, стабилизационную систему, ABS, продвинутую мультимедийную систему, электронную панель приборов, доступ в салон без ключа, систему «Старт\Стоп» и специальный ассистент, позволяющий идентифицировать велосипедистов и пешеходов.

С места японский кроссовер Subaru XV быстро трогается и отлично управляется – при езде не слышно никаких посторонних звуков. В России новый Subaru XV 2019 обойдется от 1 700 000 до 2 000 000 рублей. Конкурентов у «японца» за эту цену фактически нет. «Чудо японской техники», - подвел итоги эксперт.