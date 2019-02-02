Мультимедийка будет работать после отключения зажигания: Лайфхаком поделился владелец УАЗ «Патриот»

Блогер поделился небольшим секретом, как ему удалось перенастроить систему мультимедиа на своём УАЗ «Патриот» таким образом, чтобы она работала ещё 30 минут после выключения зажигания.

Лайфхаком Дмитрий Флегантов поделился на своем личном канале, где пошагово продемонстрировал, как настроить мультимедийку. Автор зашел в меню «Настройки», оттуда – в «Заводские настройки». Потребовалось на этом этапе набрать пароль 8317. Далее блогер открыл пункт меню под названием «Заводской режим», куда понадобилось ввести пароль 8888.

После этого владелец «Патриота» попал в «Параметры загрузки». Значение строки «PowerOff Delay Time» он изменил на 30 m, а «Экран включен АСС» – на «выкл».

Покинув заводские настройки, автор отключил зажигание, дабы узнать, сработал ли алгоритм. И действительно – экран мультимедийной системы не погас. Автор даже попробовал включить музыку – всё работало. Извлечение ключа зажигание тоже ни на что не повлияло, и выключить мультимедийку можно было лишь принудительно, специальной кнопкой.

Один из комментаторов, тем не менее, владельца УАЗ «Патриот» отчитал: «Ай-яй-яй, залез в сервисное меню, а как же гарантия на магнитолу, нехорошо. Заглючит – скажут: «Лазил в настройки». Лог событий-то, поди, ведётся». И впредь посоветовал предупреждать неопытных пользователей быть осторожными с заводскими настройками.