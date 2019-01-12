Озвучен ТОП-10 наиболее популярных европейских авто на российском рынке

За прошедший год российские автомобилисты стали обладателями 446 600 европейских автомобилей. Этот показатель на 27% превышает результаты минувшего года.

Возглавил подготовленный рейтинг немецкий седан Volkswagen Polo, который разошелся тиражом в 59 500 единиц, что на 22% выше показателей 2018 года. Второе место досталось Renault Duster, который продали в количестве 41 400 экземпляров (-6%). ТОП-3 закрыл чешский лифтбек Skoda Rapid (35 100 штук, +19%).

В ТОП-5 вошли немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (33 500 ед., +21%) и французский хэтчбек Renault Sandero Stepway (31 600 шт., +4%). Первая десятка наиболее продаваемых европейских авто за 2018 год представлена Renault Logan (30 300 ед., -1%), Renault Kaptur (30 000 шт., -3%), Skoda Octavia (25 000 ед., +10%), Skoda Kodiaq (16 000 шт., вырос в 7,8 раз) и Mercedes-Benz GLC (7 900 авто, +18%).