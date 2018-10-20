Новый кроссовер GAC GS4 появится в России уже в следующем году

Китайская компания GAC готовит к выходу на российском авторынке новой генерации паркетника GS4.

Руководители бренда решили пересмотреть некоторые маркетинговые планы касательно России, поэтому сертификацию для продажи на территории РФ сейчас получают флагманский SUV GAC GS8, компактный кроссовер GS5, а также минивэн GM8. С рестайлинговым кроссовером GAC GS4 же пока ситуация неясна – автомобиль в скором времени ожидает существенное обновление и поэтому старт продаж может быть перенесён на следующий год. Никаких дополнительных технических подробностей китайский бренд пока не объявлял.

Стоит добавить, что GAC GS4 уже успел стать бестселлером у себя на родине в Поднебесной, а актуальная модель паркетника на данный момент оснащается 1,3- и 1,5-литровыми двигателями с турбонаддувом, мощностью в 137 и 152 «лошадки» соответственно, а в качестве трансмиссии выбрать можно 5-диапазонную механическую КПП или 7-скоростного «робота» с двойным сцеплением. Привод – передний или полный.