Эксперты назвали ТОП-6 самых неудачных полноприводных внедорожников

Вопреки распространённому мнению, далеко не все популярные внедорожники представляют собой образец проходимости и надёжности, в чём помогут убедиться следующие 6 полноприводных SUV, которые не оправдали надежд.

На первом месте расположился японский бестселлер в лице Nissan X-Trail. Данный автомобиль уже давно основательно запал в сердце большинства водителей по всему миру, хотя на деле он собой представляет вовсе не внедорожник, а большой городской кроссовер для всей семьи, который на оживленной трассе чувствует себя комфортнее, чем на серьезном бездорожье. Стоит добавить, что японские конструкторы не особо и рассчитывают на звание внедорожника, ведь после рестайлинга «Икстрейл» все сильнее стал походить на самый обыкновенный кроссовер.

«Серебро» в рейтинге достаётся Subaru SV, который, вопреки расхожему мнению, является максимум приподнятым кросс-хэтчбеком, которому до того, чтобы стать внедорожником, ещё расти и расти. К слову, кузов «японца» назвать надежным также нельзя, поскольку он успел себя зарекомендовать в краш-тестах, как не самый прочный. Замыкает тройку лидеров Ford Ecosport, ставший жертвой неверного позиционирования и провального маркетинга.

Американский бренд данной моделью рассчитывал закрепиться в сегменте SUV, но на выходе был получен далеко не самый надежный и долговечный городской кроссовер. Также в список из 6 полноприводных внедорожников, которые не оправдали надежд, вошли следующие автомобили: Range Rover Velar, который очень плохо справляется с бездорожьем, популярный в России Hyundai Tucson и старенький Opel Frontera, который, в отличие от вышеуказанных машин, отвратительно ездил ещё и по городу.