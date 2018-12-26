«Автотор» может начать выпуск кроссовера FAW Besturn X40

Сегодня, 12:32 \\ Авто/Мото

Китайцами планируются продажи модели FAW Besturn X40 на российском рынке, машина должна появиться в стране в апреле-мае текущего года, о чем информирует пресс-центр марки.

В сообщении бренда также говорится, что кроссовер FAW Besturn X40 может стать на конвейер калининградского завода «Автотор». Сейчас решается данный вопрос.

FAW Besturn X40 получил мотор 1.6 отдачей 108 л.с. Пару ему составляют 5-МКПП или 6-АКПП Aisin. О комплектациях и ценах кроссовера для России пока ничего не говорится. Ожидается, что на отечественном рынке машина будет соперничать с Changan CS35 и Chery Tiggo 3.

 

Базовый FAW Besturn X40 будет оснащаться боковыми эйрбэгами, колесными дисками на й7 дюймов, задним парктроником, креплением для детского кресла Isofix, системой контроля давления в шинах, системой мультимедиа с тачскрином на 8 дюймов и так далее.

Сейчас «Автотор» выпускает кроссовер FAW Besturn X80. Машина предлагается в России в трех версиях ценой минимум в 1 149 000рублей.

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