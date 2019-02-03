«Мега Дастер»: В сети показали необычный тюнинг кроссовера Renault Duster

Российская тюнинг-мастерская показала амбициозный проект превращения кастомного «Дастера» во внедорожник.

Добиться своего мастера с YouTube-канала VC-TUNING show time планируют за счёт максимальной модернизации французского кроссовера. Первым делом на автомобиль установили лифтованную подвеску, существенно увеличив его дорожный просвет, а затем заменили стандартный обвес Renault Duster на усиленный внедорожный, выполненный из прочного пластика.

Также были расширены колесные арки, поскольку в заводские не помещались особые шины Goodrich All Terrain, а затем мастера оснастили автомобиль большим шноркелем, дополнительный световым блоком из LED-ламп на крыше и стильным раздвоенным выхлопом, который здесь выполняет отнюдь не декоративную функцию, как на множестве кроссоверов с подобной выхлопной системой. По завершению всех работ эксперты устроили для «Мега Дастера» небольшой тест-драйв, в ходе которого он задорно сделал несколько кругов по снегу и покрасовался звонкими выхлопными трубами.

Комментаторы в сети высоко оценили доработку отечественных умельцев, отметив, что Renault Duster «на максималках» начал выглядеть гораздо приятнее, чем стоковый кроссовер: «Дастер даже не узнать, в таком и на дороге показаться не стыдно будет!».