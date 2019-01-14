Что выгоднее: Стоимость кроссоверов Geely Atlas и KIA Sportage сравнил обзорщик

По словам блогера, в комментариях под его видео, посвященными китайскому внедорожнику, ему твердят о том, что за те же деньги можно взять достойный Sportage, потому он направился в автосалон, чтобы это выяснить.

Обзорщик с YouTube-канала «Тачка G» является ярым фанатом Geely Atlas, поэтому для начала он захотел выяснить, за сколько можно купить кроссовер с 1,8-литровым турбодвигателем, АКПП и полным приводом без программы Trade-In – – исключительно в кредит и с попыткой «уломать» дилеров на максимальную скидку.

В итоге за такой «Атлас» в автосалоне запросили 1 620 тысяч рублей, но эксперт сумел снизить цену до 1 580 тысяч, но при оформлении кредита, включающего в себя страхование жизни и некоторые «допы», его стоимость возросла до 1 867 тысяч рублей.

За эти деньги в автосалоне KIA можно приобрести либо Sportage 2019 года выпуска в комплектации Comfort, да и то – в кредит его ценник достигнет 1 930 тысяч, либо же «люксовый» прошлогодний Sportage, но за 3 года клиенту придётся расстаться почти с 2 000 000 рублей, чтобы расплатиться по кредиту. При этом обе модели представлены с 2,0-литровым «атмосферником» и полным приводом, что блогер счёл не самым удачным решением на фоне максимальной комплектации Geely Atlas.