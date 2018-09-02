Эксперты дали некоторые рекомендации по обслуживанию Mazda CX-5 после 200 000 км

Даже при должном уходе автомобиль с пробегом в 200 000 км нуждается в плановом обслуживании. Для того, чтобы не возникло неисправностей на подержанном Mazda CX-5, эксперты составили ряд рекомендаций по обслуживанию японского универсала.

Подкапотное пространство Mazda CX-5 занимают бензиновый 2-литровый 150-сильный агрегат и 2,5-литровый 192-сильный дизель. Кроме того, предусматривается 2,2-литров»й двигатель с отдачей 175 лошадиных сил. Они работают в паре с 6-диапазонной и 6 –позиционной АКПП и МКПП.

Специалисты считают, что аккумулятор, поддерживающий систему «Старт\стоп» довольно прихотлив – при его замене нужно внедрять оригинальную деталь или придирчиво подбирать ему замену. Иначе, могут возникнуть неполадки в системе автозапуска. Установка лобового стекал на Mazda CX-5 требует особого внимания, так как на нем установлена съемная рама с индикатором дождя, самочувствительной камерой и датчиком дождя. Необходимо аккуратно снимать и устанавливать раму с датчиками.

Проблемы, возникающие с кузовной электрикой возникают из-за некачественного ремонта после дорожной аварии либо при установке дополнительного оборудования, что влечет за собой множество проблем. Также эксперты отметили тонкое лакокрасочное покрытие, на котором довольно быстро появляются колы, но они долго не ржавеют из-за качественного антикоррозийного покрытия. В Mazda CX-5 не очень хорошая шумоизоляция, из-за чего наблюдаются шумы в салоне машины.