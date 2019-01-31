О «детской болезни» внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 рассказал владелец

Автомобилист показал видео о своем УАЗ «Патриот», рассказал о дефекте машины, о его устранении, а также выступил с требованием к производителю исправить недочет автомобиля.

На YouTube-канале «Дмитрий Флегантов» появился ролик, посвященный «детской болезни» внедорожника УАЗ «Патриот» 2019, о которой рассказал владелец автомобиля. По словам блогера, когда машина «холодная», после запуска мотора наблюдаются «гуляющие» обороты холостого хода двигателя. Чтобы не быть голословным, автомобилист показал проблему, запечатлев тахометр авто во время проявления неисправности.

Автор отметил, что его машина проехала 20 000 км, после чего появилась вышеописанная проблема. Примечательно, что она проявляется только при температуре в 0-4 градуса по Цельсию. Автомобилист нашел решение проблемы в сбросе адаптации дроссельной заслонки. Кроме того, машина заправляется только качественным бензином АИ-95, так как на нем дефект проявляется меньше всего.

По словам владельца УАЗ «Патриот», он уже не раз обращался к производителю и дилеру с требованием разобраться в проблеме. Как оказалось, она проявляется не только в машине блогера.