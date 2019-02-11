«Парням из «АвтоВАЗ» стоит поучиться»: Блогер рассказал о преимуществах кроссовера Haval H6

Популярный блогер сделал обзор премиального купеобразного кроссовера Haval H6 и остался в восторге от «китайца».

Блогер осмотрел кросс-купе на канале Haval Russia и сразу же оценил панорамную крышу, боковые зеркала с поворотниками, мощную решетку радиатора и приятный синий оттенок кузова. Он отметил, что пороги «китайца» предусмотрительно обиты пластиком, а высота дорожного просвета в 184 мм отлично подходит для отечественных дорог.

Крышка багажника Haval H6 снабжена электроприводом, а само багажное отделение способно вместить в себя минимум 247 л. Задние сидения в салоне можно откинуть вперед, что позволит увеличить место в багажнике для перевозки более крупных и длинных грузов.

Haval H6 оснащен целым набором опций, как и подобает кросс-купе премиум-класса: обогрев сидений, климат- и круиз-контроль, амбиентная подсветка, мягкая отделка салона, рулевое колесо с мультимедийным управлением, бортовой компьютер и т.д. Недостатки блогер пытался найти, но в итоге «придрался» только к отсутствию у системы мультимедиа навигационных функций и к неравномерным зазорам между деталями кузова.

Что касается силовой установки, то Haval H6 оснащен 16-клапанным турбированным движком объемом в 2 л с отдачей в 190 л.с. Во время езды блогера порадовало практически бесшумное переключение селектора и то, как ровно кроссовер держится на дороге.

«Парням из «АвтоВАЗ» стоит поучиться у китайцев делать неплохие автомобили из ничего», – отметил блогер и посоветовал подписчикам начать серьёзно относиться к продукту китайского автопрома.