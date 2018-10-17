Бюджетный кроссовер Ford Territory станет электрокаром

Кроссовер Ford Territory обзаведется электрической версией. Обновленная модель сконструирована на базе JMC Yusheng S330 и предназначается для китайского авторынка.

Судя по фотоснимкам шпионов, не так давно опубликованным в Сети, электрическая модификация бюджетного кроссовера будет иметь два порта для зарядки: первый передний – быстрая зарядка, второй задний – стационарная. Также говорят, что на замену селектору коробки передач в электроверсию Ford Territory добавят специальные кнопки, позволяющие выбирать режим работы трансмиссии.

Что касается технических подробностей оснащения электрокара – производитель пока держит интригу. Но уже известно, что электрический Ford Territory поступит на рынок Поднебесной до середины 2019-го года.

Стандартная версия бюджетного кроссовера с передним приводом и 1,5-литровым 143-сильным турбодвижком доступна в Китае по цене от 119,8 тысяч юаней, что составляет примерно 1,172 млн рублей. Предложенный тип трансмиссии – 6-ступенчатая автоматическая либо механическая коробка передач.