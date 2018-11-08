Премиум-бренд Genesis показал обновленный лимузин G90 L

Суббренд Hyundai Genesis, занимающийся выпуском роскошных автомобилей премиум-класса, провёл рестайлинг седана Genesis G90 и выпустил удлинённую версию G90 L.

Премьера обновлённой модели состоится на автосалоне в Женеве. А южнокорейские покупатели уже сейчас могут оставить заявку на предзаказ нового лимузина.

Расстояние между осями у Genesis G90 L увеличилось на 290 мм по сравнению с дорестайлинговым седаном. Кроме того, в салоне лимузина, теперь обитом полуанилиновой кожей, появились массажеры с 18 режимами регулировки, а для удобства задних пассажиров на спинках передних кресел установлены мониторы информационной системы.

Внешне кроме удлиненной колесной базы Genesis G90 L приобрел новую хромированную решетку радиатора, видоизмененную форму фар и улучшенные бамперы. Подкапотное пространство лимузина занимает бензиновый мотор V8 объемом на 5,0 л и мощностью в 425 л.с. Трансмиссию обеспечивает 8-скоростная автоматическая КПП.

В России пока можно найти только короткобазисный Genesis G90 по цене около 6,38 млн рублей, но есть вероятность, что российский авторынок увидит и лимузин.