«Почти танк»: Откровенно о УАЗ «Хантер» высказался эксперт

Отечественному блогеру посчастливилось снять обзор на грамотно доработанный ульяновский внедорожник.

На YouTube-канале «Ермак АВТООБЗОР» появился новый сюжет, посвященный модели УАЗ «Хантер». Эксперт откровенно высказался об этой машине, и считает, что данный внедорожник лучший для активного отдыха. Блогер отметил, что на рассмотрение взял не автомобиль, а «почти танк», ведь машина получила большие колеса для бездорожья, завышенный дорожный просвет, массивный «кенгурятник», доработанный фаркоп, дополнительные фары, лестницу на корме, дополнительную фару сзади и лебедку.

По словам владельца обсуждаемого «УАЗа», изначально автомобилист ездил на «Ниве», но, для рыбалки и охоты машина не подходила из-за маленького багажника, а потому было решено купить «Хантер». Почти сразу после покупки владелец приступил к доработке авто, и начал с того, что выкатил и перебрал оба моста машины, полностью поменял их «начинку», подшипники, прокладки, редукторы и блокировки. Сзади внедорожник получил усиленные полуоси, спереди заменены поворотные кулаки. Также машина оснащена задними дисковыми тормозами от «Патриота». Уязвимые к ржавчине части кузова внедорожника обработаны антикоррозийным покрытием.

По словам владельца «УАЗа», машина также получила 75-й карбюратор и 120-й генератор. Также авто получило двойной вентилятор от «Нивы» для более эффективного охлаждения. Примечательно, что, невзирая на все доработки автомобиля, владелец намерен продать его за 350 000 рублей.