Кроссовер Renault Duster представлен в обновленной версии

Французы оснастили Renault Duster 2019 новым информационно-развлекательным комплексом, а также системой отправки предупреждений на мобильное устройство владельца кроссовера.

Обновленный Renault Duster получил систему мультимедиа Nav 4.0 с тачскрином на 7 дюймов. Комплекс наделен навигационной системой, а также поддерживает Android Auto и Apple Carplay. Новая «мультимедийка» работает во взаимодействии с мобильным приложением R&Go. С его помощью доступно определение нахождения машины после парковки и выключения аудиосистемы. Также приложение позволяет просматривать показатели расхода топлива и пробега на экране смартфона. Кроме того, R&Go помогает начинающим водителям познакомиться с функционалом кроссовера Duster.

Для обновленного Renault Duster также предусмотрены новый руль и другие кресла, получившие комбинированную обивку. Кроме того, машина оснащена фронтальным эйрбэгом. Внешность кроссовера осталась без изменений.

Стоимость обновленного Renault Duster пока не озвучивается. Ожидается, что она вырастет примерно на 15 000 рублей. В данное время кроссовер стоит в России от 699 000 рублей.