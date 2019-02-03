Что лучше купить: Всю правду о Nissan X-Trail, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander GT откровенно рассказал эксперт

«Форестер» превосходит своих конкурентов в технологическом плане, а по мощности уступает им.

Эксперт с YouTube-канала Z Drive вывел на тест-драйв три японских автомобиля – Nissan X-Trail, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander GT. Всю правду об этих машинах откровенно рассказал блогер.

Интересно, что только Subaru Forester собирается в Японии, а производство Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander GT налажено в России. Подкапотное пространство Nissan X-Trail занимает 2,5-литровый «атмосферник» с производительностью 171 лошадиная сила, работающий в паре с АКПП и вариатором CVT. Mitsubishi Outlander GT получил под капот 2,4-литровый атмосферный мотор с отдачей 227 лошадиных сил. Самым маломощным из всех описываемых авто стал Subaru Forester, который комплектуется 2-литровым 150-сильным атмосферным агрегатом. Стоит отметить, что все «японцы» получили систему полного привода.

Багажник «Икстрейла» обладает электроприводом, шторкой и является достаточно вместительным. В багажном отсеке Mitsubishi Outlander GT значительно меньше места, чем у Nissan X-Trail, но и там имеется шторка. У багажника Subaru Forester тоже имеется электропривод и достаточную вместительность. На сиденьях заднего ряда в «Форестере» вполне достаточно места для пассажиров, которые смогут воспользоваться 12-вольтовыми розетками и USB-портами. В Mitsubishi Outlander GT еще больше месте на заднем ряду, чем у Subaru Forester. Порадовали блогера вместительностью и кресла заднего ряда в Nissan X-Trail.

Функциональный перечень Nissan X-Trail включает в себя информативный руль, подогрев сидений, прогрессивный мультимедийный центр, обогрев руля, климат-контроль, электростеклоподъемники и панорамная крыша. В списке опций Mitsubishi GT стоит отметить обогревы руля и кресел, улучшенную навигационную систему, интересную мультимедийную установку, климат-контроль и интерфейс USB. В списке оснащения Subaru Forester блогер отметил подогревы руля и сидений, климат-контроль, новейшую медиасистему, современный руль с множеством переключателей, круговой видеообзор и адаптивный круиз-контроль.