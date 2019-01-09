Автоэксперты объяснили, почему опасно оставлять авто без движения надолго

Порой ради экономии или из-за ненадобности водители оставляют автомобиль стоять несколько месяцев. Автоэксперты рассказали, почему опасно на долго оставлять транспорт без движения.

Специалисты вначале перечислили ряд неполадок, которые возникают обычно, если авто простаивает на открытой стоянке несколько месяцев. Вначале начнутся проблемы с металлическими деталями. Например, тормозные диски попросту покроются ржавчиной и начнут плохо функционировать.

Кроме того, из-за того, что сальники и прокладки не смазываются во время работы, они могут просто потрескаться и потерять эластичность. Простои также изменят структуру масла в машине: появится осадок, и оно также перестанет выполнять свою основную функцию. Исходя из этого, автоэксперты советуют заменить масло перед запуском двигателя после длительного времени.

Тормозная жидкость накапливает влагу, поэтому при простое начинает терять свои свойства. При этом, если необходимо на долго оставить авто, следует выбрать теплое и сухое место, чтобы сохранить основные технические моменты.