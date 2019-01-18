«Не превращается в откровенную помойку»: Блогер рассказал, чего ждать от подержанного KIA Ceed
У KIA Ceed второго поколения проблем не так уж и много, потому покупая «корейца», считает эксперт, можно рассчитывать на несколько лет беспроблемной эксплуатации.
Основной проблемный момент хэтчбека, распространенный среди большинства моделей, заключается в слишком плотных резинках на окнах, которые нередко приводят к поцарапанным стёклам, потому их, чаще всего, меняют целиком. Обращать внимание необходимо и на трапеции стеклоочистителей – в случае, если её вовремя не смазывать, она в какой-то момент попросту заклинит, и придётся заменить весь проблемный узел.
Ржавчина – не самый серьезный враг KIA Ceed, «рыжики» зачастую можно обнаружить лишь на двери багажника, причём проявляются они, как правило, ещё при действующем гарантийном сроке, так что с перекрашиванием проблемы возникать не должны. Безусловно, сильных мест у данного автомобиля куда больше, чем слабых.
Из плюсов можно выделить надежные, долговечные моторы, которые хоть и взяты с KIA Rio и Hyundai Solaris, но в то же время могут похвастать впечатляющим запасом прочности, благодаря которому спокойно «выезжают» даже больше 180 тыс. километров без попадания на автосервис. Блогер с канала «БУ Авто» рекомендует удалить катализатор, чтобы увеличить мощность мотора и предотвратить его поломку. «Сид не превращается в откровенную помойку, как китайские авто. Вычистить ржавчину, фары отполировать – и всё, как новенькая!».
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