На полигоне ФСО проходят гонки на автомобилях Aurus

Сегодня, 17:00 \\ Авто/Мото

В Московской области на полигоне Федеральной службы охраны (ФСО) провели соревнование среди водителей. Заезд проводился на автомобилях Aurus проекта «Кортеж» с мигалками.

Подобные соревнования ФСО проводит каждый год в февраля. При этом участниками являются 16 лучших водителей. Соревнования предусматривают полицейский разворот, «змейки» и другие элементы езды.

В заезде участвовало две модели Aurus, одна из которых получила проблесковые маячки. Проект «Кортеж» изначально предполагал разработку модельного ряда авто для первых лиц государства. При этом российские авто решили сделать массовыми и предложили на рынке.

Авто пользуются особым спросом и уже по предзаказу были раскуплены на год вперед, поскольку производственная мощность НАМИ, которые отвечают за сборку машин Aurus слишком мала. При этом стоимость моделей до сих пор не известна.

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Автор - Татьяна Рязанская
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