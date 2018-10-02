«Ломается, но ездить можно!»: Обзором подержанного Nissan Qashqai J11 поделился блогер

Популярный японский кроссовер обладает высоким уровнем популярности, несмотря на свои слабые места.

Блогер поделился обзором японского кроссовера Nissan Qashqai J11 с пробегом. Многие годы этот автомобиль оставался бессменным хитом продаж в классе небольших кроссоверов. Он привлекал всех, даже несмотря на недостатки. Полноприводный кроссовер с высоким клиренсом, которым и являлся Nissan Qashqai, можно было приобрести по цене хэтчбека.

Одним из недочетов Nissan Qashqai блогер отметил 1,2-литровый бензиновый мотор с производительностью 115 «лошадок». У этой установки наблюдается «масложор», долгий прогрев в холодную погоду и нехватка динамики. Наиболее надежным агрегатом в арсенале Nissan Qashqai J11 стал 2-литровый 145-сильный агрегат, который способен проработать 300 000 км при должном уходе.

Еще одним недочетом паркетника блогер отметил вариатор, который приводит в действие 1,2-литровую установку – трансмиссия очень быстро изнашивается.

Подвеску в Nissan Qashqa J11 блогер назвал надежной – передние ступицы и передние амортизаторы у «Кашкая» выходят из строя после 100 000 км. Однако у Nissan Qashqai довольно низкое качество лакокрасочного покрытия, чем страдают все «японцы». «Ломается, но ездить можно!», - закончил свой обзор блогер.