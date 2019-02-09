Газовая экономия: Блогер восторженно рассказал о Mazda 3 с ГБО

Японский хэтчбек отличается превосходным внешним обликом и неплохой ценой, а ГБО добавит ему еще и экономичности.

Ведущий канала «СТО Время Газа» на YouTube стал обладателем японского подержанного хэтчбека Mazda 3, который оснастили ГБО. Именно об этой машине с газобаллонным оборудованием восторженно рассказал эксперт.

По словам блогера, купить Mazda 3 его подтолкнули отличное внешнее оформление и интересная цена – за «японца» пришлось отдать 5 000 долларов или 331 436 рублей. Еще блогер отметил, что у Mazda 3 с пробегом в 200 000 км наблюдаются обычные «болезни» всех машин бренда – вздутые колесные арки и ржавое днище.

Под капотом Mazda 3 с пробегом разместился мотор объемом 1,6 литра с мощностью в 105 лошадиных сил. Он приводится в действие 4-секционной АКПП. Этот двигатель работает с любым газовым редуктором, а еще блогеру очень приглянулись форсунки, из-за которых агрегат звучит как дизель. Но это не смущает автовладельца, так как в салоне этого не слышно.