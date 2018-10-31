«Ниву» ждет обновление: Новая «приборка» для LADA 4x4 засветилась на фото

Сегодня, 08:27 \\ Авто/Мото

Российская компания «АвтоВАЗ» готовится выпустить обновленный внедорожник LADA 4x4 с пересмотренной панелью управления. Первое фото с видоизмененной приборной панелью обнародовали специализированные порталы.

При просмотре опубликованного изображения стоит отметить, что общий облик «приборки» в обновленном LADA 4x4 не перетерпел изменений, а изменились только цвета и шрифты на шкалах.

Теперь все элементы стали ярко-оранжевыми, а более заметные деления пришли на смену старым однообразным. Кроме того, увеличился размер шрифта, из-за чего панель приборов стала более комфортнее.

Интересно, что пресс-центр «АвтоВАЗ» пока воздерживается от комментариев относительно новой «приборки» на рестайлинговом LADA 4x4. По всей видимости, дату выхода «Нивы» с новой панелью управления озвучат в ближайшее время.

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Автор - Дмитрий Павличко
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