«Ниву» ждет обновление: Новая «приборка» для LADA 4x4 засветилась на фото

Российская компания «АвтоВАЗ» готовится выпустить обновленный внедорожник LADA 4x4 с пересмотренной панелью управления. Первое фото с видоизмененной приборной панелью обнародовали специализированные порталы.

При просмотре опубликованного изображения стоит отметить, что общий облик «приборки» в обновленном LADA 4x4 не перетерпел изменений, а изменились только цвета и шрифты на шкалах.

Теперь все элементы стали ярко-оранжевыми, а более заметные деления пришли на смену старым однообразным. Кроме того, увеличился размер шрифта, из-за чего панель приборов стала более комфортнее.

Интересно, что пресс-центр «АвтоВАЗ» пока воздерживается от комментариев относительно новой «приборки» на рестайлинговом LADA 4x4. По всей видимости, дату выхода «Нивы» с новой панелью управления озвучат в ближайшее время.