В сети появился ролик, демонстрирующий панель приборов отечественной машины, когда она набирает скорость. Публика считает, что автор видео «утер нос» компании «АвтоВАЗ».

Пользователи соцсетей обсуждают видео, в котором, судя по спидометру, тюнингованный ВАЗ-2114 разогнался до скорости в 190 км/ч. По словам самого владельца машины, порог ее скорости превышает 200 км/ч.

По словам автора видео, максимальная скорость автомобиля выросла за счет заниженного дорожного просвета. Кроме того, автомобилист сообщил, что намерен заняться подобными доработками модели LADA Vesta, потому что она имеет хорошее управление.

Тюнингованный ВАЗ-2114 восхитил интернет разгоном, и публика отметила, что владельцу машины удалось достичь больше, чем «АвтоВАЗу» в плане динамики модели. Так или иначе, некоторые пользователи считают, что экстремальные скорости для отечественного хэтчбека достаточно опасны из-за его хрупкости и неустойчивости. Однако владелец машины заявил, что она оснащена не заводскими усиленными пружинами, которые обеспечивают устойчивость.

К слову, не иссякают негативные отзывы в адрес LADA Vesta Sport. Седан позиционируется как спортивная машина, однако публика считает, что это просто автомобиль, ведь разгона 9,6 с до «сотни» недостаточно для спорткара.