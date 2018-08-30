В России открыт прием заказов на седан и лимузин Aurus

С 15 февраля начинается прием заявок на автомобили нового российского бренда седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine. Заказы обрабатывают официальные партнеры марки дилеры «Панавто» и «Авилон».

Сообщается, что покупатели могут обратиться в дилерский центр для оформления договора предварительного заказа – договор же купли-продажи будет оформлен после объявления розничной цены на автомобили. Только после этого начнется производство заказанного экземпляра.

Российский седан и лимузин класса «люкс» увидит и европейская публика – 6-7 марта новинки приедут на автосалон в Женеву. Гендиректор Aurus даже заявил, что автомобили планируется вывести и на экспорт.

Aurus Senat и Aurus Senat Limousine производятся в рамках проекта «Кортеж», которому оказывает поддержку государство и группа Sollers. Вслед за лимузином и седаном будет запущено производство минивэнов и внедорожников Aurus, котрые получат имена Arsenal и Komendant.

Предположительная стоимость автомобилей люкс-класса начнется от 10 миллионов рублей.