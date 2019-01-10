«АвтоВАЗ», учись делать спорт»: Поразительный разгон ВАЗ-2114 показали в сети

Любители, дорабатывающие машины, добились лучших результатов, чем российский автогигант, считают в сети.

В соцсети «ВКонтакте» в неофициальном сообществе, посвященном LADA Vesta, автомобилист показал, как ВАЗ-2114 едет со скоростью в 190 км/ч «как по рельсам», а максимальная скорость тюнингового автомобиля превышает 200 км/ч. Поразительный разгон на «четырнадцатой» водитель снял на видео.

По его словам, «правильное занижение авто» помогает улучшить аэродинамику и управляемость. Вместе с тем автолюбитель признал, что стоковая LADA Vesta в плане управляемости «острее раза в два-три». Именно поэтому он планирует в дальнейшем заняться доработкой «Весты».

Комментаторы восхитились доработанным ВАЗ-2114: «Прям Феррари», «АвтоВАЗ», учись делать спорт». Напомним, что официально заявленная максимальная скорость новой LADA Vesta Sport составляет 193 км/ч.

Впрочем, нашлись и те, кто стал доказывать, что на данной модели опасно ехать быстрее 90 км/ч из-за «примитивной конструкции» рулевой рейки и слабой жесткости кузова. Автомобилист защитил своё детище, отметив, что те, кто считают, что 90 км/ч – это предел для ВАЗ-2114, наверняка ездили только со стоковыми пружинами.