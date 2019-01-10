Компания Bentley показала самый быстрый внедорожник в мире Bentayga Speed

Компания Bentley сделала анонс «заряженной» версии внедорожника Bentayga, получившего новый 635-сильный мотор, и назвала его «самым быстрым в мире». Официальный дебют модификации Bentayga Speed состоится 5 марта на мотор-шоу в Женеве.

Bentley Bentayga Speed заработал звание «самого быстрого внедорожника» за счет максимальной достигнутой скорости в 306 км/ч. По этому показателю «Бентли» обогнал своего соперника Lamborghini Urus, который раньше держал рекорд в 305 км/ч. Разогнаться же до первой «сотни» Bentayga Speed умеет за 3,9 секунды – благодаря 635-сильному твин-турбо двигателю объёмом в 6 литров. Пару ему составит 8-диапазонная автоматическая КПП. Полноприводный внедорожник также оснащен электронной блокировкой дифференциала.

Среди других обновлений новинка получила более жесткую спортивную подвеску, усовершенствованную систему подавления кренов, а за доплату – карбон-керамические тормоза.

Внешний дизайн «заряженного» Bentayga отличился новым спойлером сзади, улучшенным аэродинамическим обвесом, новыми 22-дюймовыми дисками и выполненными в черном цвете решеткой радиатора и воздухозаборниками и затемненными фарами. Также на кузове новинки красуется отличительный шильдик Speed.

Сообщается, что первые экземпляры новой модели появятся у официальных дилеров до конца 2019 года.