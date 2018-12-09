«Чистый управленческий кайф»: От Skoda Kodiaq с активным круиз-контролем остался в восторге эксперт

В руки популярному блогеру попал новенький «Кадьяк» с активным круиз-контролем, работа которого восхитила водителя.

Как только обзорщик Александр Драчёв сел за руль, он тут же настроил максимальную скорость в 110 км/ч для круиза и выехал на оживленную трассу, чтобы испытать автомобиль в условиях жёсткого трафика. Движение с обновленным круиз-контролем доставляло эксперту одно лишь удовольствие – камеры кругового обзора постоянно мониторили свободные полосы на предмет помех, не давая кроссоверу перестраиваться, при этом, когда перед автомобилем было достаточно свободного пространства, он самостоятельно прибавлял скорость, постепенно разгоняясь до 110 км/ч.

Также водителю порекомендовали включить систему контроля полосы, после чего он даже мог на некоторое время убирать руки с руля, ведь Kodiaq прекрасно справлялся сам, удерживая себя строго в заданной полосе движения. Чтобы ещё раз испытать автомобиль, блогер в какой-то момент даже попытался подрулить в сторону, но бортовой компьютер не позволил ему этого сделать, вернув внедорожник обратно.

В результате тест-драйва эксперт стойко решил для себя, что уже в этом месяце обязательно купит себе новый Skoda Kodiaq: «Чистый управленческий кайф, эмоции зашкаливают!».