«Бесплатная Приора»: В сети рассказали о LADA Priora, которую водитель разыграет в конкурсе репостов

В соцсети «ВКонтакте» набирает популярность пост 18-летнего жителя Тольятти, который, в связи с жизненными обстоятельствами, решил отдать свою «Приору» бесплатно, разыграв её в конкурсе репостов.

Илья Лискин ещё 6 февраля опубликовал на своей страничке запись, в которой рассказал о том, что переезжает жить в Мордовию на ПМЖ, поэтому хочет как можно скорее избавиться от своей LADA Priora, а так как времени на продажи и оформление документов у него нет, то решено было дать шанс всем желающим выиграть данный автомобиль, попросту разместив пост Ильи на собственной странице соцсети.

Автомобиль был выпущен в 2013 году и за 6 лет успел проехать 108 000 километров. Под капотом у него расположился 1,6-литровый 98-сильный двигатель, агрегирующий с механической КПП. Тольяттинец заявляет, что «Приора» находится в хорошем состоянии и не требует ремонта. Всего за неделю участниками розыгрыша стало более 80 000 человек, при этом просмотров у столь нестандартного «объявления» уже больше 3,5 миллионов – меньше набирают условные музыкальные звёзды России со своими релизами.

«У меня уже есть паркетник, эту малышку отдам в хорошие руки» – заявляет юный водитель, прося при этом не лезть к нему с оскорблениями, ведь «все мы не от мира сего». Результаты конкурса, по заявлению владельца «Приоры», станут известны 20 февраля.