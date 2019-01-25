KIA начал тестировать новый компакт-кросс Tusker

Южнокорейский автопроизводиель KIA приступил к тестированию нового компактного кроссовера Tusker дорогами общего пользования. В сети опубликовали первые шпионские снимки с испытаний.

Несмотря на то, что KIA Tusker был плотно покрыт камуфляжем, специалистам удалось разглядеть ряд элементов от концептуального KIA SP. Напомним, модель показали в Нью-Дели в прошлом году.

При этом, тестируемый компакт-кросс получит другой дизайн фар и бампера. В основу новинки ляжет общая платформа с новым Hyundai Creta. Поэтому под капотом окажется наддувной мотор объемом 1,4 литра с отдачей в 140 «лошадей», атмосферник объемом 2,0 литра производительностью в 150 «лошадей».

В качестве трансмиссии компактный KIA Tusker получит вариатор iVT и коробку-автомат на семь скоростей, а также исключительно передний привод. Официальная презентация новинки состоится в рамках автосалона в Женеве уже в следующем месяце.